H. Cegielski - FPS widzi duże szanse dywersyfikacji biznesu, m.in. geograficznej

"Dlatego widzimy tutaj dla siebie segment i to nam pozwala myśleć o dywersyfikacji geograficznej" - podkreślił Stępniewicz.

"Natomiast w wymiarze produktowym nasz wysiłek dywersyfikacyjny będzie się sprowadzał do sięgnięcia po segment zespołów trakcyjnych i tutaj przykładem jest nasz pojazd Plus - dwusystemowy spalinowo-elektryczny. Przyglądamy się również mniejszym pojazdom trakcyjnym typu lokomotywa manewrowa. To są takie kierunki, które postrzegamy w pierwszym kroku jako atrakcyjne i pozwolą zdywersyfikować źródła przychodów" - kontynuował szef FPS.