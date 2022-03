Handel cennym rosyjskim metalem sparaliżowany. Anulowane transakcje warte miliardy

Przemysł od dawna cierpi przez braki różnych materiałów do produkcji. Sankcje wobec Rosji wiele problemów pogłębiły. Gigantyczny popyt jest na nikiel, którego duże zasoby znajdują się we władaniu Władimira Putina. Już wcześniej wywołało to ogromny wzrost cen metalu. Teraz można mówić nawet o paraliżu londyńskiej giełdy. Po tygodniu zawieszenia handlu ciągle ma problemy z obsługą transakcji wartych miliardy dolarów.