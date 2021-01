Hardt z RPP: Gdy odbije gospodarka - podwyżka rezerwy obow., potem - stóp proc.

Członek RPP spodziewa się, że na pewno nie będzie to powrót do poziomu 1,5% w przypadku stopy referencyjnej, jak było przez pandemią, ale raczej w pobliże 0,5%.

"Wracając jeszcze do stopy referencyjnej, to jej obecny poziom jest zbyt niski, w tym niższy niż na Węgrzech, czy w Republice Czeskiej. Ubocznym tego skutkiem jest ponad 45-proc. wzrost opłat i prowizji w bankach. Obniżenie stopy do zera, czy poniżej zera - co w ogóle jest wątpliwe prawnie w polskim systemie - tylko by tę tendencję wzmocniło. Nie byłoby wprawdzie ujemnych stóp na rachunkach osób fizycznych, ale opłaty i prowizje poszłyby jeszcze mocniej w górę. Mielibyśmy faktycznie ujemne oprocentowanie, chociaż nazywałoby się to inaczej" - ocenił Hardt.