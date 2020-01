Herbert Wirth został nowym członkiem rady nadzorczej XTPL

"Objęcie przez pana prof. Herberta Wirtha funkcji członka rady nadzorczej XTPL to strategiczne wzmocnienie międzynarodowych kompetencji spółki, dzięki którym efektywnie budujemy jej globalny charakter. Pan prof. Wirth jest doświadczonym menadżerem, który prowadził prawdziwie globalne projekty, posiadającym także wiedzę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Te kompetencje to niebagatelne atuty, które z pewnością przyczynią się do dalszego budowania wartości XTPL" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.