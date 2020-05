HLSM: Zakończyła się sprzedaż apartamentów w Cosmopolitan w Warszawie

Według ekspertów, zainteresowanie klientów nieruchomościami z segmentu premium utrzymuje się na wysokim poziomie. Z najnowszych analiz High Level Sales & Marketing na podstawie danych redNet wynika, że sprzedaż i ceny nieruchomości premium w Warszawie wzrosły w I kwartale 2020. Wśród lokali ze średnią ceną powyżej 25 tys. zł/m2 w I kwartale 2019 sprzedano 13 apartamentów. W I kwartale 2020 było to 28 lokali, co oznacza wzrost o 115% r/r.

"Według ekspertów High Level Sales & Marketing, zainteresowanie luksusowymi nieruchomościami wyraźnie się zwiększyło. Liczba wizyt na stronie HLSM.PL wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu do czasu sprzed wprowadzenia lockdownu. W tym czasie sfinalizowano także sprzedaż Cosmopolitan. To oprócz doskonałej lokalizacji i atrakcyjnej oferty, także efekt konsekwentnie prowadzonej strategii. Ceny w apartamentowcu były weryfikowane tylko w górę i w ciągu 4 ostatnich lat wzrosły o 25%. Najdroższe apartamenty sprzedawano w cenie dochodzącej do 45 tys. zł za m2. Średnia cena w ostatnich miesiącach przekroczyła 39 tys. zł za m2. W sumie za 10 najdroższych apartamentów sprzedanych w Cosmopolitan nabywcy zapłacili 104 mln zł" - czytamy także.

"To zrozumiałe, że w niepewnych czasach inwestorzy lokują nadwyżki finansowe w bezpiecznych miejscach. Z moich obserwacji i doświadczenia wynika, że wybierają nieruchomości, zwłaszcza te z segmentu premium, w przeciwieństwie do giełdy czy lokat bankowych. Cosmopolitan to doskonały przykład dobrego ulokowania środków. W ciągu 4 lat ceny w apartamentowcu wzrosły o 25%. W obecnej sytuacji na rynku premium można się spodziewać spadku liczby transakcji a dopiero w drugiej kolejności przecen, ale w dłuższej perspektywie następuje odbicie i trend wzrostowy się utrzymuje. Dlatego nie dziwi nas tak znaczący, blisko dwukrotny wzrost zainteresowania klientów ofertą HLSM" - skomentowała twórczyni High Level Sales & Marketing by Tacit Group Karolina Kaim.