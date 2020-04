Hochland Polska wspiera Fundację Siepomaga i dostawców mleka

Od początku sytuacji kryzysowej w firmie działa zespół koordynacji działań ochronnych, zajmujący się wszystkimi aspektami zabezpieczeń przed zagrożeniem koronawirusem. Głównym celem działań jest ochrona zdrowia pracowników oraz utrzymywanie zdolności do funkcjonowania firmy, a co za tym idzie ciągłości zaopatrzenia polskich rodzin w podstawowe produkty spożywcze, podano w komunikacie.

"Zdajemy sobie sprawę z ważnej misji społecznej pełnionej przez sektor spożywczy w Polsce, w tym także przez Hochland Polska, którego głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw produktów dla ludności, tym bardziej w sytuacji kryzysowej. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dostępność naszych serów była maksymalna" - powiedział PR & Marketing Services Manager Hochland Polska Jacek Wyrzykiewicz, cytowany w komunikacie.

Firma Hochland aktywnie zaangażowała się w ogólnopolską zbiórkę prowadzoną przez Fundację Siepomaga. Celem zbiórki jest zgromadzenie środków pieniężnych na niezbędne wyposażenie oddziałów zakaźnych i wszystkich placówek medycznych zaangażowanych do walki z epidemią. Zgodnie z ideą #hochlandsiedzieli, firma przekazuje na tę akcję darowiznę pieniężną, podano w materiale.

"Przyłączamy się do zbiórki Fundacji Siepomaga z głębokim przekonaniem, że taka forma pomocy będzie realnym wsparciem, najbardziej dostosowanym do bieżących i pilnych potrzeb placówek zdrowia. Poza przekazaniem środków finansowych przez firmę, stwarzamy dogodną możliwość dołączenia się do zbiórki przez naszych pracowników" - dodał Wyrzykiewicz.