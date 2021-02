IBM rozszerzył ofertę z udostępnieniem usług IBM Cloud w Polsce

"W miarę jak firmy w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na całym świecie przenoszą swoje zasoby do chmury, tak aby zwiększać innowacyjność i zróżnicowanie działań, 80% ich krytycznych operacji - od łańcuchów dostaw do głównych systemów bankowych - wciąż nie zostało przeniesionych do środowiska chmury. COVID-19 stał się katalizatorem cyfrowej zmiany. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, firmy we wszystkich branżach zastanawiają się nad zmianą sposobu, w jaki ich procesy operacyjne są przechowywane i oczekują przyjęcia hybrydowego podejścia do chmury w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej. W rzeczywistości, zgodnie z niedawnym badaniem IBM Institute for Business Value, 64% przedstawicieli kadry kierowniczej stwierdziło, że w wyniku pandemii przestawi się na działalność biznesową opartą w większym stopniu na chmurze" - czytamy w komunikacie.