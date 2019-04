Idea Bank liczy na szybkie pozyskanie inwestora, ma też scenariusze alternatywne

"Od IV kw. 2018 r. bardzo wzmocniliśmy system zarządzania i kontroli ryzyka. Oczywiście, nie jest to zauważalne od razu, ale dzięki zidentyfikowaniu problemów systematyczna poprawa będzie widoczna" - powiedział Pruski na konferencji prasowej.

Prezes przypomniał, że bank jest w procesie poszukiwania inwestora, a od lutego trwa proces due diligence przez wybrane fundusze. Obecnie badają one wyniki IV kw. Gdyby jednak scenariusz zakładający pozyskanie finansowania zewnętrznego się nie udał, to przygotowane są rozwiązania alternatywne.

"Gdyby proces dokapitalizowania banku nie został sprawnie zrealizowany, to przede wszystkim skupimy się na przejrzeniu aktywów ważonych ryzykiem (RWA), co pozwoli jednorazowo i skokowo poprawić sytuację banku. To z kolei pozwoliłoby nam skupić się na tym, czym dobrze się znamy, a więc np. obsłudze leasingu" - wskazał Pruski.