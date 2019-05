Idea Bank może nie łączyć się z Getin Noble. Jest nowy scenariusz

"W opinii banku, takie działania powinny doprowadzić nie tylko do przywrócenia wskaźników kapitałowych, ale - w perspektywie kilku lat - stworzyłyby również przesłankę odbudowy rentowności. Bank kontynuowałby proces poszukiwania inwestora i podwyższenia kapitału banku do poziomu zgodnego z wymogami połączonego bufora, a przewidywana skala dokapitalizowania banku to ok. 500 mln zł" - podano.