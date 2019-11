Impel miał 6,79 mln zł zysku netto, 34,27 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

"Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w III kwartale 2019 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 380 718 tys. zł, co oznacza wzrost o 14 154 tys. zł, tj. o 3,9% w stosunku do III kwartału 2018 roku. Na taki poziom przychodów wpływ miały waloryzacja kontraktów na skutek zwiększenia płacy minimalnej, pozyskanie kotraktu Jeronimo Martins, a także rezygnacja z usługi dozoru elektronicznego" - czytamy w raporcie.

Segment Industrial Services uzyskał w III kw. przychody ze sprzedaży na poziomie 87 650 tys. zł, co stanowi przyrost o 12,4%. Wzrost sprzedaży wynikał ze zwiększenia zakresu prac dla projektu światłowodowego, a także z rozwijania oferty w zakresie realizacji wysoko specjalizowanych usług, takich jak usługi czyszczenia przemysłowego oraz zintegrowana obsługa nieruchomości.

"Segment Digital Services & Business Process Outsourcing uzyskał w III kwartale 2019 roku przychody na poziomie 82 234 tys. zł, co oznacza ich spadek o 14 457 mln w stosunku do III kwartału 2018 roku. Spadek przychodów jest następstwem zmiany ustawy dotyczącej pracy tymczasowej ograniczającej ją do 18 miesięcy. Po tym okresie pracownicy są przejęci przez dotychczasowych klientów" - czytamy dalej.