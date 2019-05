górnictwo 1 godzinę temu

Impexmetal zamierza wykupić akcje Alchemii w drodze przymusowego wykupu

Impexmetal zamierza nabyć akcje Alchemii należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemii w drodze przymusowego wykupu, podała spółka. Wskazany przez Impexmetal, Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew oraz Eastside-Bis podmiot prowadzący działalność maklerską złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) związaną z tym dokumentację.