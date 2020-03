technologie 1 godzinę temu

INC rozpoczęło współpracę z Detalion Games i Madmind Studio z Grupy PlayWay

Grupa INC rozpoczęła współpracę z dwoma kolejnymi spółkami z Grupy PlayWay - Detalion Games oraz Madmind Studio, podało INC. W obu przypadkach INC odpowiada za kompleksowe przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania oraz wprowadzenie producentów gier na NewConenct. Detalion Games zamierza pozyskać finansowanie w kampanii crowdfundingowej na CrowdConnect.pl.