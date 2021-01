Incuvo zadebiutuje na rynku NewConnect 13 stycznia

W procesie wprowadzenia akcji Incuvo do obrotu na rynku NewConnect spółkę wspierało INC, podano.

"Przed nami jeden z najważniejszych momentów w historii Incuvo. Debiut na rynku publicznym jest jednym ze strategicznych etapów budowania naszej firmy , której celem jest dynamiczna działalność na rynku gier VR. Dołożymy wszelkich starań, aby efekty naszej pracy były dobrze oceniane przez obecnych i przyszłych akcjonariuszy. Giełda ułatwi nam transparentność na wyższym niż obecnie poziomie, co jest niewątpliwie ważne dla naszych aktualnych akcjonariuszy oraz da większą możliwość dotarcia do inwestorów i pozyskiwania kapitału na realizację naszych ambitnych projektów gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości " - powiedział prezes Incuvo Andrzej Wychowaniec, cytowany w komunikacie.

"Na przełomie ostatnich miesięcy podjęliśmy kilka istotnych decyzji z perspektywy rozwoju naszego studia, co pozwala nam rozwijać skrzydła w roli specjalisty od technologii wirtualnej rzeczywistości. VR to dynamicznie rosnący i perspektywiczny rynek, na którym - dzięki premierom takich gier jak 'Blair Witch VR' czy 'Layers of Fear VR' - już udało nam się zająć istotną pozycję. Warto podkreślić, że Incuvo od dnia debiutu będzie jedną z nielicznych spółek z rynku NewConnect, których specjalizacją jest tworzenie gier z obszaru Virtual Reality" - dodał Wychowaniec.