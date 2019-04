Indeks WIG20 nie może dać sobie rady z poziomem 2400 pkt

Już wkrótce, choć pewnie jeszcze nie dziś, inwestorzy mogą oczekiwać też na elektryzujące doniesienia dotyczące rozmów handlowych na linii UE - USA. Bez wątpienia jeszcze nie raz usłyszymy i doświadczymy, jak trudne są to negocjacje i rynek akcji będzie na to reagował. Obecnie najważniejsza jest informacja, że unijni negocjatorzy dostali ,,zielone światło" do rozpoczęcia rozmów.

Inną kluczową dla rynków kwestią są napływające sygnały, że Rezerwy Federalnej (Fed) może być bardzo powściągliwa w dalszym podnoszeniu stóp procentowych w USA. Szef chicagowskiej Fed powiedział, że mogą one zostać na obecnym poziomie nawet do końca 2020 r. Czy tak się stanie, to inna sprawa. Na dzisiaj najważniejsze jest jednak przesłanie. To kolejny punkt, który podoba się analitykom optującym za wydłużoną, końcową fazą obecnego, globalnego wzrostu gospodarczego w bieżącym cyklu koniunkturalnym.