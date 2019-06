Infoscan pozyskuje finansowanie i pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju 

Spółka podkreśliła jednocześnie, że jest to wartość maksymalna, a obligacje dla inwestora będą emitowane tylko i wyłącznie w sytuacji wystąpienia określonego zapotrzebowania.

"Umowa z inwestorem otwiera spółce drogę do dalszej ekspansji, zarówno zagranicznej, jak i w Polsce oraz pozwala sfinansować realizację najistotniejszych kamieni milowych. Dzięki środkom od inwestora Infoscan będzie mógł sfinansować działania związane z wejściem na nowe rynki. Finansowanie pozwoli nam również wznowić procedurę wejścia na rynek amerykański, którą rozpoczniemy od ponownego ubiegania się o certyfikat FDA" - skomentował wiceprezes Infoscanu Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

"Dzięki temu spółka otrzyma niezbędny kapitał w momencie wystąpienia zapotrzebowania na te środki, co pozwoli efektywnie je wykorzystać. Warto zaznaczyć, że kwota 21 mln zł to wartość maksymalna. Nie musimy jej wykorzystywać w stu procentach" - dodał Sobiś.

"Wejście na rynek główny naszej rodzimej giełdy pozwoli nam zdobyć ekspozycję na nową grupę inwestorów, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Infoscan ma bardzo duży potencjał, aby zostać firmą globalną. Nasze rozwiązanie jest już wykorzystywane w placówkach medycznych we Francji oraz w Azji Południowo Wschodniej. Do końca tego roku planujemy być obecni na co najmniej 10 rynkach zagranicznych. Rynek główny GPW jest więc naturalnym miejscem dla spółki Infoscan" - powiedział pełniący funkcję wiceprezesa Infoscanu Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.