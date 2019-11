innogy Renewables dostarczy energię el. do 3 browarów Kompanii Piwowarskiej

"Trzy kluczowe polskie browary Kompanii Piwowarskiej (Tyskie Browary Książęce w Tychach, Browar Dojlidy w Białymstoku i Lech Browary Wielkopolskie w Poznaniu) będą działały w oparciu o wykorzystanie energii elektrycznej wytwarzanej przez farmę wiatrową Nowy Staw, która należy do innogy Renewables Polska" - czytamy w komunikacie.

Transakcja pomiędzy firmą innogy Renewables Polska a Kompanią Piwowarską należącą do Asahi Breweries Europe Group to pierwsza w Polsce umowa na zakup energii pochodzącej z farmy wiatrowej, której rozbudowa nie będzie dotowana finansowaniem rządowym, podkreślono w materiale.

"Umowa pomiędzy innogy a Kompanią Piwowarską to przełom na polskim rynku - pierwszy raz na taką skalę produkcja będzie zasilana energią z farmy wiatrowej. To najlepszy dowód na to, że przemysł wkracza na zieloną drogę i nie musi już być oparty na konwencjonalnych źródłach energii. Firmy mogą podejmować komercyjne przedsięwzięcia, które nie tylko spełniają cele biznesowe, ale również wspierają ochronę środowiska. Transakcja pozwoli nam na rozbudowę elektrowni wiatrowej w Nowym Stawie, dzięki czemu już w 2021 roku pokryjemy całkowite zapotrzebowanie energetyczne zakładów Kompanii" - powiedział członek zarządu innogy Renewables Polska Robert Macias, cytowany w komunikacie.

Długoterminowy kontrakt został zawarty na 10 lat i będzie realizowany od 2020 do 2029 roku. W 2020 r. lądowa farma wiatrowa innogy Nowy Staw (moc: 73 MW), znajdująca się w okolicach Gdańska, będzie dostarczała Kompanii Piwowarskiej 30 GWh rocznie.

Planuje się, że od 2021 roku Nowy Staw pokryje 100% zapotrzebowania polskich browarów Kompanii Piwowarskiej na energię elektryczną. Osiągnięcie tego celu umożliwi rozbudowa istniejącej farmy wiatrowej o dodatkowe ok. 11 MW. Od tego momentu Nowy Staw będzie dostarczał do trzech polskich browarów do 80 GWh rocznie, podkreślono.

"Bardzo się cieszę, że już w 2021 roku nasze browary będą korzystać wyłącznie z energii wiatrowej. Oznacza to, że w porównaniu z 2019 r. będziemy mogli ograniczyć emisję CO2 o 66% - a co za tym idzie, 7,5 tys. hektarów lasów nie będzie wchłaniać dwutlenku węgla pochodzącego z produkcji piwa w Kompanii Piwowarskiej. W rezultacie będziemy mogli produkować piwa największej polskiej marki - Lech - wykorzystując wyłącznie energię wiatrową. Jeszcze bardziej cieszy mnie to, że zawierana przez nas transakcja daje innogy podstawy, by inwestować w budowę nowej lądowej farmy wiatrowej, która z jednej strony pozwoli realizować krajowe cele w zakresie wykorzystania energii odnawialnej, a z drugiej - umożliwi nam wdrażanie programu Agenda 2030 oraz realizację wizji środowiskowej naszej spółki macierzystej, Asahi Group" - dodał prezes Kompanii Piwowarskiej Igor Tikhonov.

Kompania Piwowarska spodziewa się, że w 2020 r. około 40% energii elektrycznej wykorzystywanej w należących do niej browarach będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, a do 2021 r. spółka planuje przejść w 100% na OZE, podano w materiale.

Największymi firmami należącymi do innogy w Polsce są innogy Polska odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię ok. 1 mln klientów oraz firma innogy Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

