Innova Capital wesprze Bielenda Kosmetyki w zakupie marek Dermika i Soraya

"Współpraca z jedną z najbardziej uznanych i najszybciej rosnących polskich firm kosmetycznych, jaką jest Bielenda Kosmetyki, przy procesie przejęcia marek Soraya i Dermika jest dla nas niewątpliwie powodem do satysfakcji. Wszystkie brandy grupy Bielenda mają świetne perspektywy, a transakcja cementuje pozycję Bielendy jako jednego z wiodących pomiotów polskiego rynku kosmetycznego" - powiedział senior partner w Innova Capital Leszek Muzyczyszyn cytowany w komunikacie.

Bielenda Kosmetyki to jeden z wiodących podmiotów na polskim rynku kosmetycznym, plasujący się na wysokim miejscu wśród rodzimych producentów kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Po włączeniu do swojego portfela dwóch rozpoznawalnych wśród polskich klientów marek Orkla Group - Soraya i Dermika - Bielenda dodatkowo wzmocni swoją pozycję w tym segmencie rynku. Konsolidacja umożliwi stworzenie wiodącej grupy kosmetycznej na polskim rynku, dobrze zdywersyfikowanej pod kątem docelowych grup klientów, kanałów sprzedaży i segmentów cenowych. Połączona grupa generuje łączne przychody powyżej 200 mln zł rocznie, ze znacznym potencjałem dalszego dynamicznego wzrostu w Polsce i na rynkach zagranicznych, podano także.