InPost ma umowę z Auchan o współpracy przy dostawach do Lodówkomatów i D2D

"Od dłuższego czasu byliśmy technicznie w pełni gotowi na wprowadzenie na rynek Lodówkomatów - pilotażowe programy prowadziliśmy już od 2018 roku - jednak część spożywcza rynku e-commerce w Polsce nie była odpowiednio rozwinięta. Nadejście pandemii koronawirusa dynamicznie zmieniło nawyki konsumenckie, a sklepy musiały szybko dostosować się do nowej rzeczywistości, w której wszyscy obecnie funkcjonujemy. Choć dynamika wzrostu tego segmentu jest wysoka, to nadal potrzeba większej skali - dlatego bardzo zachęcamy naszych partnerów do inwestowania w sprzedaż online. W kontekście pandemii odbieranie artykułów spożywczych w Lodówkomatach, czy w dostawie pod drzwi oraz produktów niespożywczych w Paczkomatach jest doskonałą opcją dla konsumentów - widzimy to po ogromnym zapotrzebowaniu na nasze usługi. W tym trudnym okresie zakupy w Internecie - zwłaszcza z szybkim, bezkontaktowym odbiorem w Paczkomacie - stały się bezpieczniejsze od tych odbieranych w punktach stacjonarnych" - powiedział prezes InPost Rafał

Brzoska, cytowany w komunikacie.