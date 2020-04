InPost nawiązał współpracę z porównywarką cen Skąpiec.pl

Oznaczenie InPost Paczkomaty pojawia się przy ofertach sklepów, które umożliwiają wybór dostawy do Paczkomatów. Odbierając paczkę z maszyny InPost nie trzeba dotykać panelu sterującego - zdalne otworzenie skrytki możliwe jest już z poziomu darmowej aplikacji InPost na smartfony do pobrania w sklepach App Store i Google Play, podano.

"W czasach ogólnonarodowej kwarantanny Polacy masowo korzystają z usług InPost, gdy kupują online. Niezwykle ważne jest teraz, aby - zgodnie z zaleceniami epidemiologów - ograniczyć kontakt między ludźmi do minimum. Współpraca ze Skąpiec.pl pokazuje, jak błyskawicznie dostosowujemy się do nowych wymogów oraz potrzeb klientów. Dla robiących e-zakupy dostępnych jest już ponad 6000 Paczkomatów w całej Polsce - są one w pełnej gotowości do pracy 24 godziny na dobę, przez wszystkie siedem dni w tygodniu. Gorąco zachęcam wszystkich, by ściągnęli sobie na smartfony bezpłatną aplikację InPost, umożliwiającą nie tylko proste wykonanie wszystkich czynności związanych z odbiorem paczki i jej śledzeniem, ale i otwieranie skrytek Paczkomatów w sposób bezpieczny, bez dotykania panelu sterującego" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.