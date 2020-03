technologie 1 godzinę temu

InPost przyspieszył wprowadzenie weekendowych dostaw do Paczkomatów

InPost z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na usługi paczkomatowe w związku pandemią przyspieszył wprowadzenie nowej usługi "Paczka w Weekend" umożliwiającej dostawy do Paczkomatów także w soboty i niedziele, na zasadzie podobnej, jak w każdy inny dzień tygodnia, podała spółka. Od 12 do 29 marca klienci, którym zależy na pilnym nadaniu lub dostawie paczki, będą mieli możliwość skorzystania z weekendowej usługi bez żadnych dodatkowych opłat - standardowy koszt usługi to 4,99 zł brutto.