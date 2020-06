InPost wynajął 107,9 tys. m2 powierzchni magazynowych w Polsce w 2019 r.

Ilość powierzchni magazynowej w wielu lokalizacjach w Polsce tworzy przewagę konkurencyjną InPost i pozwala na zaoferowanie szybkiej dostawy przesyłek do każdego miasta w Polsce. Umowy zawarte przez InPost na magazyny, które zostaną oddane do użytku w latach 2020-2021, osiągnęły poziom 158 000 m2. Spośród europejskich kupujących Polacy zwracają największą uwagę na czas dostawy przy dokonywaniu zamówień. Już teraz 24,5% powierzchni magazynowej w Polsce przeznaczone jest do obsługi elektronicznego kanału sprzedaży, podano.