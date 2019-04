Inpro miało 37,94 mln zł zysku netto, 52,77 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Grupa kapitałowa Inpro za rok 2018 uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości blisko 259 mln zł, co stanowi o 28% więcej niż w ubiegłym roku, przy jednoczesnym wzroście rentowności netto (z 15% do 16%). Zysk netto za 2018 wzrósł w odniesieniu do 2017 roku o 35% do poziomu 40,9 mln zł. Poprawa rentowności grupy związana była przede wszystkim z poprawą rentowności netto spółek inBet Sp. z o.o. oraz Hotel Mikołajki Sp. z o.o., przy utrzymanym poziomie rentowności działalności deweloperskiej" - czytamy w raporcie.