Instytut Biznesu: Obciążenie umów cywilnoprawnych może osłabić potencjał firm

Przedsiębiorcy musieliby odprowadzać składki od zatrudnionych na każdą umowę zlecenie i to w pełnej wysokości. Takie rozwiązanie będzie mieć negatywne skutki dla zasad przedsiębiorczości. Uderzy również w wielu spośród ok 1,11 mln pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie, w szczególności w studentów i osoby wchodzące na rynek pracy. Staną oni przed wyborem wyższa pensja czy oskładkowana umowa. To warunki sprzyjające do rozwoju nieformalnego regulowania zobowiązań, czyli poszerzania się 'szarej strefy'" - czytamy w dokumencie.