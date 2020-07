Intersport Polska miał wstępnie 2,39 mln zł straty EBITDA I kw. 2020/2021

"W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz ograniczenia pracy galerii handlowych - w okresie od 1 kwietnia do 3 maja br. sklepy stacjonarne Intersport były zamknięte. Po re-otwarciu sklepów tj. w okresie od 4 do 31 maja br. sprzedaż w ujęciu LFL była niższa o 35,8% r/r., co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach osiągniętych w kwietniu i maju br., które znacząco odbiegały od wyników analogicznego okresu ubiegłego roku. W czerwcu br. sprzedaż LFL była już tylko o 21,6% niższa r/r - co wpłynęło na wypracowanie dodatniej EBITDA za ten miesiąc" - czytamy dalej.