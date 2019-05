giełda 43 minuty temu

Inwestorzy na GPW ofiarą obaw o chiński odwet na amerykanach

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Ogłoszenie chińskich ceł odwetowych na dobra importowane z USA wystraszyły globalnych inwestorów. Co więcej, obawiają się oni, że Chiny zaczną sprzedawać amerykańskie obligacje, co mogłoby zachwiać delikatną równowagę na rynkach akcji. Lęki te pogrążyły wczoraj notowania akcji, również w Warszawie. Aktualnie kluczowym wsparciem dla WIG20 jest pułap 2100 pkt. i można się obawiać, że popyt na akcje nie pojawi się dopóki notowania nie spadną do tego właśnie poziomu.