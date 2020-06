Inwestycja Orlen Południe będzie wykorzystywała system sterowania ABB

ABB Ability System 800xA to rozproszony system sterowania, który mierzy wartości fizyczne charakteryzujące proces produkcji, wizualizuje je i zapisuje, na bieżąco dostarczając operatorom informacje o stanie procesu i instalacji. System automatycznie reguluje parametry procesu, utrzymując go w określonym wcześniej, stabilnym stanie. To bardzo ważne w przypadku dużych instalacji wykorzystujących procesy chemiczne. Istotne z punktu widzenia operatora jest również zdalny dostęp do danych na temat procesu, np. z urządzeń mobilnych. Usprawnia to pracę serwisantów, podkreślono.