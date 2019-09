Inwestycje w złoto. Podpowiadamy, jak wykorzystać tegoroczny hit

Dobry czas dla złota można wykorzystać, kupując akcje spółek, które wydobywają kruszec. Niestety są to firmy zagraniczne, więc trzeba mieć dostęp do innych giełd. Inną z opcji jest zawieranie tzw. kontraktów terminowych (np. CFD). Są one szczególnie popularne na wielu platformach inwestycyjnych, gdzie w prosty sposób można "zakładać" się i grać na wzrost wartości złota. Obarczone jest to jednak dużym ryzykiem, bo dochodzi tu kwestia dźwigni finansowej (potencjalnie duże zyski i równie duże straty).