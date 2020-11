Iron VR chce pozyskać 2,5 mln zł z emisji akcji i wejść na NewConnect w II kw.

"Celem rozpoczynającej się emisji akcji naszej spółki jest pozyskanie od inwestorów kwoty 2,5 mln zł na rozwój naszego studia. W pierwszej transzy, która potrwa przez tydzień chcemy pozyskać 1,75 mln zł. Zapisy w ramach tej rundy kierujemy do większych inwestorów, którzy chcą wpisać się w historię powstawania naszego studia. Drugą transzę, dedykowaną wszystkim zainteresowanym, rozpoczniemy 1 grudnia br. w formule crowdinvestingu. Liczymy, że Iron VR S.A. przyciągnie uwagę inwestorów i przekona ich do inwestycji. Naszym planem jest zbudowanie stabilnej i solidnej pozycji spółki na rynku VR-owym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Środki pozyskane z emisji akcji w dużym stopniu nam to umożliwią" - powiedziała prezes Iron VR Karolina Koszuta, cytowana w komunikacie.