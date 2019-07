ITmagination liczy, że projekty zagraniczne sięgną 70% przychodów w 2019 r.

"Po dekadzie na rynku mogę powiedzieć, że jesteśmy stabilnym, dojrzałym biznesem. Fakt, że generujemy gotówkę jest najlepszym tego dowodem. 2018 rok był dla nas biznesowo bardzo dobry. Zawdzięczamy to skutecznej akwizycji nowych projektów i rozwojowi biznesu z już istniejącymi klientami. Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju poprzez współpracę z klientami zagranicznymi. W ostatnich 2 latach przychody z projektów realizowanych poza Polska stanowiły ok. 50%. W tym roku spodziewamy się, że udział projektów dla klientów zagranicznych wyniesie ok. 70%. Jesteśmy skoncentrowani na tym obszarze" - powiedział Arak, cytowany w komunikacie.