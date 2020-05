J.W. Construction miał 4,55 mln zł straty netto, 3,09 mln zł straty EBIT w I kw.

"Pandemia wirusa COVID-19 miała wpływ na działalność deweloperską, może nie tak dużą, jak na inne branże, niemniej jednak znacząco wpłynęła na wiele procesów przebiegających w grupie. W obszarze realizacji prowadzonych inwestycji spółka nie odnotowała znaczących opóźnień i istotnego spadku tempa prac jednak w zakresie sprzedaży odnotowano znaczny spadek. W marcu, w stosunku do lutego spółka odnotowała spadek liczby zawieranych nowych umów o ok. 45%, co - w naszej ocenie - spowodowane jest wyłącznie epidemią COVID-19.Nie odnotowaliśmy natomiast, co dobrze rokuje na przyszłość, rezygnacji z zawartych umów. Spółka odnotowała również wpływ pandemii na działanie organów administracji publicznej. Wydawanie decyzji, zaświadczeń, postanowień w procesach administracyjnych zostało istotnie utrudnione przez brak możliwości bezpośredniego kontaktu w urzędzie, co spowodowało nawet dwu-, trzykrotne wydłużenie czasu niezbędnego do uzyskania danego dokumentu, w stosunku do normalnych procedur" - powiedziała członek rady

nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka, cytowana w komunikacie poświęconym wynikom.