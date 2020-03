J.W. Construction miało 63,4 mln zł zysku netto, 87,85 mln zł zysku EBIT w 2019

"W 2019 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 605,3 mln zł, co oznacza wzrost o 50% w porównaniu do roku ubiegłego i wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 147,1 mln zł (wzrost o 98%), a zysk netto na poziomie 63,4 mln zł, wobec 16,5 mln zł w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 283%. Marża brutto ze sprzedaży oscyluje wokół poziomu 25%" - czytamy w komunikacie.