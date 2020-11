J.W. Construction planuje rozpocząć budowę 2 600 mieszkań w 2021 roku

" Spółka ma potencjał do uruchomienia ponad 5 200 lokali, z czego 2 600 planuje rozpocząć w przyszłym roku. Projekty znajdują się w różnych lokalizacjach, największe z nich to projekt w Gdańsku na 636 lokali i Pruszkowie na 462 lokali" - powiedziała Szwarc-Sroka, cytowana w komunikacie.

"Na osiedlu Villa Campina docelowo powstanie 175 luksusowych domów ekologicznych i energooszczędnych. Jest to wstęp do produkcji wielorodzinnych domów w technologii prefabrykowanej, szkieletowej, eko-budownictwa, dopracowanego do perfekcji przez Skandynawów, trwałego i doskonale sprawdzającego się w naszych warunkach klimatycznych" - zapowiedziała członek RN.