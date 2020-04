J.W. Construction: Sprzedaż lokali spadła o 45% m/m w marcu z powodu epidemii

"Porównując dane za miesiące luty i marzec 2020 r., spółka odnotowała w ramach GK spadek zawierania umów o ok. 45%, co - w ocenie spółki - jest spowodowane wpływem epidemii COVID-19. Zawarcie umowy deweloperskiej wymaga bowiem od nabywcy osobistej wizyty w kancelarii notarialnej, co oznacza dodatkowe ryzyko wizyty w miejscu, gdzie przebywają inni ludzie. Nadto w przypadku konsumentów stanowiących gros klientów spółki mamy do czynienia z obawą o naruszenie wprowadzonego przez władze państwowe zakazu przemieszczania się. Pomimo podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia ryzyka ewentualnego zarażenia, polegających na zwiększeniu odstępów pomiędzy planowanymi terminami podpisania aktów, każdorazowej dezynfekcji powierzchni po wizycie klientów, obserwujemy zwiększone obawy przed wizytą w kancelarii notarialnej. Spółka zaobserwowała, iż ok. 30% klientów umówionych na wizytę w kancelarii notarialnej (celem zawarcia umowy przenoszącej własność lub deweloperskiej) nie pojawia się na umówiony termin bez

podania przyczyny. Spółka wiąże to z epidemią COVID - 19" - czytamy w komunikacie.