JHM Development miał 3,98 mln zł zysku netto, 5,73 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

- Utrzymanie dobrego poziomu wynajmu powierzchni handlowej w Kompleksie Handlowym Marywilska 44 - zarówno w Centrum Handlowym jak i w oddanym do użytkowania pod koniec 2017 roku Parku Handlowym, co pozwoliło zwiększyć przychody z podstawowej działalności spółki Marywilska 44 Sp. z o.o. o ponad 4,3%, a zysk brutto oraz zysk netto o 31%.

- Sprzedaż przez JHM Development S.A. w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku 115 lokali mieszkalnych i 52 garaży/miejsc postojowych w porównaniu do 297 lokali mieszkalnych i 202 garaży/miejsc postojowych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na poziom przychodów ze sprzedaży (przekazania lokali) w raportowanym okresie wpływ miał niski poziom mieszkań gotowych jakim dysponowała spółka, co wynikało z bardzo dobrego tempa sprzedaży w poprzednim okresie. Jednocześnie należy odnotować wysoką liczbę podpisywanych umów deweloperskich dotyczących mieszkań w budowie. Wyniki finansowe tej sprzedaży ujawnione zostaną po oddaniu tych inwestycji do użytkowania i przeniesieniu własności lokali.