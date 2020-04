JLL: Rynek mieszkaniowy powinien znieść obecny kryzys lepiej niż ten z 2008 r.

"Nie wiemy, jak długo potrwa obecny kryzys. Poprzez analogię do poprzedniego, możemy wyróżnić trzy fazy kryzysu: zawału, reanimacji i rekonwalescencji. Dziś jesteśmy nadal w fazie zawału - nie wiemy, kiedy nastąpi szczyt zachorowań, jak będzie przebiegało odmrażanie gospodarki. Czekamy na moment reanimacji, która może trwać tygodnie, może miesiące. Potem rynek się ustabilizuje, ale na niższym poziomie niż w ostatnich kliku latach. Będzie do siebie dochodził przez kilka lat" - powiedział Kazimierz Kirejczyk z JLL podczas wideokonferencji.

Kirejczyk podkreślił ponadto, że o ile popyt na wiele dóbr się nie akumuluje, to w przypadku mieszkań jest inaczej.

"Te zakupy mają charakter długoterminowej inwestycji. Posiadanie mieszkania to ekwiwalent oszczędności. Oczywiście trzeba się liczyć, że ci potencjalni inwestorzy [na razie] się wstrzymają, aby poczekać na rozwój sytuacji" - podsumował Kirejczyk.

- sprzedaż spadła o 34%, z prawie 30 tys. do niespełna 19,7 tys.

- liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży zmniejszyła się o 72,7%, z ponad 48 tys. do 13,2 tys.

- oferta na koniec okresu zmniejszyła się o 23,5%, z ok. 38 tys. do 29,3 tys.

- liczba gotowych niesprzedanych lokali wzrosła ponad trzykrotnie, a ich udział procentowy w ofercie z 6% do 26%, choć w jednych miastach szybko osiągnęła ona maksimum (w dwa kwartały we Wrocławiu), a w innych zajęło to półtora roku (Warszawa).