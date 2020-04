JLL: W najgorszej sytuacji zaawansowane projekty mieszk. z niską przedsprzedażą

"Inwestycje kończące się za od 6 do 9 miesięcy są już w przeważającej części sprzedane [i bezpieczne]. To, co mogłoby być potencjalnym zagrożeniem dla firm, to budowy zaawansowane, kończące się za 12-24 miesiące, ale z niską sprzedażą. Natomiast te budowy, które się dopiero co rozpoczęły (1-2 miesiące temu zaczęła się sprzedaż, ale budowa jeszcze nie ruszyła) można wstrzymać" - powiedział Kazimierz Kirejczyk z JLL podczas wideokonferencji.