JSW nabyła kompleks ścianowy Becker Warkop do KWK Budryk

"Do końca roku zakład przeróbczy kopalni Budryk zostanie zmodernizowany i przygotowany do produkcji wysokiej jakości węgla koksowego. W tym samym czasie pod ziemią rozpoczniemy eksploatację złóż bogatych w dobrej jakości węgiel koksowy. Zgodnie z aktualną strategią, udział węgla koksowego w kopalni Budryk w produkcji w 2020 roku ma wynieść ponad 50%, w tym węgla typu hard około 30% i ma wzrastać w kolejnych latach do około 65%. Przy okazji uruchamiania nowych ścian wprowadzamy nowe technologie, bez tego rozwój JSW jest niemożliwy" - skomentował prezes JSW Włodzimierz Hereźniak.