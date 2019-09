JSW planuje uruchomienie pierwszej ściany w kopalni Bzie-Dębina w 2022 r.

"W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Bzie-Dębina w budowie rozpoczął się proces zatrudniania pracowników. Aktualnie w kopalni pracują już 223 osoby, a do końca roku ma być ich 300" - czytamy w komunikacie.

Wszyscy pracownicy, którzy trafili do nowej kopalni, zostali do niej przeniesieni z innych zakładów JSW, głównie z kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz spółki JSW Szkolenie i Górnictwo.

"Do końca roku dołączą do nas kolejne trzy brygady przodkowe z Ruchu Jastrzębie i będzie ich już dziewięć. W przyszłym roku wchodzi do nas PBSz, który rozpocznie roboty związane z drążeniem wyrobisk przyszybowych" - powiedział dyrektor kopalni Bzie-Dębina w budowie Marian Zmarzły, cytowany w komunikacie.