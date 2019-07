Jujubee zamierza wyemitować 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

"Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z transakcjami sprzedaży akcji spółki dokonanymi przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, [...] do których to osób docelowo ma zostać skierowana emisja oraz do Macieja Kulińskiego, który z dniem 12 lipca 2019 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej emitenta" - czytamy w komunikacie.