Jutro Medical pozyskał od inwestorów 6,2 mln zł na budowę przychodni przyszłości

Pomoc medyczna w jeden dzień, konsultacje, recepty i zwolnienia dostępne w aplikacji i nowoczesna przychodnia na warszawskim Żoliborzu, a wszystko dostępne na NFZ. To oferuje dziś pacjentom polski startup Jutro Medical. Spółka właśnie pozyskała od inwestorów 6,2 mln zł na budowę przychodni jutra dostępnej dla wszystkich pacjentów, podano.

"Pomysł na Jutro Medical pojawił się w mojej głowie po własnych doświadczeniach ze służbą zdrowia. Widziałem zmęczenie lekarzy i pracowników medycznych, których wręcz przytłaczała biurokracja. Zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób można ją ograniczyć, by pozwolić lekarzom skupić się na najważniejszym, czyli pomocy pacjentom. Postanowiłem podejść do tego w sposób, który znam najlepiej, wykorzystując technologię, by zautomatyzować najbardziej powtarzalne zadania, które zajmują czas medyków. Jutro Medical usprawnia także komunikację pacjentów z lekarzami, dając dostęp do przychodni w smartfonie" - powiedział CEO i założyciel Jutro Medical Adam Janczewski, cytowany w komunikacie.

Jak dodał, spółka jest wciąż w początkowej fazie, ale widzi, że jej model sprawdza się szczególnie teraz, w czasie pandemii koronawirusa.

"Z jednej strony, pacjenci preferują w pierwszej kolejności zdalny kontakt z lekarzami. Z drugiej, służba zdrowia została wystawiona na ciężką próbę. Jutro Medical może pomóc w jednym i drugim przypadku. Chcemy udowodnić, że dzięki technologii każdy pacjent może otrzymać opiekę medyczną na najwyższym poziomie" - podkreślił Janczewski.

Kogito Ventures zdecydowało się na inwestycję w Jutro Medical na wczesnym etapie - jeszcze przed powstaniem produktu.

"Przekonała nas ambitna wizja wykorzystania technologii dla usprawnienia działania tak ważnej dziedziny, jaką jest ochrona zdrowia, ale przede wszystkim sprawność operacyjna, dojrzałość procesowa i szybkie tempo działania Adama i jego zespołu, które były widoczne już podczas fundraisingu. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim nas obdarzył zapraszając nas do spółki"- powiedział partner w Kogito Ventures Wojciech Niesyto, cytowany w komunikacie.

"Przyszłość opieki zdrowotnej to usługi zintegrowane pionowo. Jesteśmy przekonani, że rozwiązania takie jak Jutro Medical przyczynią się do rozwoju cyfrowych narzędzi i aplikacji dla lekarzy oraz pacjentów i w konsekwencji podniosą poziom jakość świadczeń zdrowotnych. Technologia pomaga w zwiększeniu efektywności pracy przychodni, zapewnia lepszą obsługę pacjentów, a przy tym obniża koszty świadczenia usług medycznych. Jutro Medical dowiodło, że to podejście działa już po kilku miesiącach działalności. Tempo, w jakim się rozwija jest niedoścignione" - podkreślił partner w Rheingau Founders Johann Reich.

Jutro Medical to polski startup, który rozwija przychodnię przyszłości. Łączy w sobie telemedycynę z nowoczesnym punktem podstawowej opieki zdrowotnej. Oferuje pacjentom zdalne konsultacje, e-skierowania, e-zwolnienia i e-recepty bezpośrednio w aplikacji mobilnej. 90% konsultacji lekarskich odbywa się w całości online. Jutro Medical to także nowoczesna przychodnia, zlokalizowana na warszawskim Żoliborzu, w której pacjenci mogą odbyć wizytę lekarską lub konieczne badania. Jutro Medical oferuje świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Startup zautomatyzował też pracę lekarzy w zakresie wypełniania dokumentacji medycznej, a także m.in. wystawiania recept. Dzięki temu odzyskują oni znaczącą część czasu traconego na biurokrację i mogą w dużo większym stopniu poświęcić go pacjentom.

