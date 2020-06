Karimpol: Skyliner w Warszawie osiągnął docelową wysokość 195 m

"Na potrzeby budowy konstrukcji żelbetowej Skylinera zużyto ok. 8 300 ton stali, wylanych zostało 50 700 m3 betonu, a na placu budowy w prace żelbetowe zaangażowanych było bezpośrednio ok. 100 osób, m. in. cieśle, zbrojarze, operatorzy żurawia, czy hakowi. 44 piętra biurowca i docelowe 195 metrów wysokości, na które składa się 23-metrowe podium oraz wieża, zwieńczone zostały tradycyjną wiechą" - czytamy w komunikacie.