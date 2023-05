Kartel OPEC+ może pęknąć. To duże zagrożenie dla cen ropy

W najbliższą niedzielę kraje produkujące ropę naftową zrzeszone w kartel OPEC plus Rosja mają ponownie usiąść do stołu. Nie będą to proste rozmowy, gdyż obawy przed recesją i większa niż oczekiwano dostępność ropy spowodowały spadek cen o ponad 25 proc.