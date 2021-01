KE kieruje dodat. uzasadnioną opinię wz. z działalnością Izby Dyscyplinarnej SN

"3 grudnia 2020 r. Komisja przekazała Polsce dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, dodając nowy zarzut do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego 29 kwietnia 2020 r. Odpowiedź Polski na dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia nie rozwiewa obaw Komisji. Z tego względu dzisiaj Komisja zdecydowała się podjąć kolejne działanie w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i przekazać Polsce dodatkową uzasadnioną opinię" - czytamy w komunikacie.

Ustawa z 20 grudnia 2019 r. zmieniająca szereg aktów ustawodawczych regulujących funkcjonowanie systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce weszła w życie 14 lutego 2020 r. 29 kwietnia 2020 r. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w zakresie tej ustawy. 30 października 2020 r. Komisja podjęła kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przesyłając uzasadnioną opinię. Obecnie Komisja analizuje odpowiedź otrzymaną od Polski, podkreślono w komunikacie.

Przyjęta dziś dodatkowa uzasadniona opinia nawiązuje do dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia przyjętego 3 grudnia 2020 r, w którym dodano nowy zarzut do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego 29 kwietnia 2020 r. Nie zastępuje on pierwotnych zarzutów zawartych już w uzasadnionej opinii, którą Komisja przesłała Polsce 30 października 2020 r.