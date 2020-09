KE: W ramach podziału 81,4 mld euro pożyczek, Polska ma otrzymać 11,2 mld euro

"Komisja proponuje przekazanie 81,4 miliarda euro w ramach instrumentu SURE, aby pomóc chronić miejsca pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa w całej UE" - powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

Po konsultacjach z państwami członkowskimi, które wystąpiły o wsparcie, i po dokonaniu oceny ich wniosków, Komisja zwraca się do Rady o zatwierdzenie przyznania wsparcia finansowego dla następujących państw:

Instrument SURE może zapewnić wsparcie finansowe w łącznej wysokości do 100 mld euro wszystkim państwom członkowskim. Propozycje przedłożone Radzie przez Komisję opiewają 81,4 mld euro i obejmują 15 państw członkowskich. Portugalia i Węgry złożyły już formalne wnioski, które są obecnie oceniane. Komisja spodziewa się, że wkrótce przedstawi propozycję udzielenia wsparcia Portugalii i Węgrom. Państwa członkowskie, które jeszcze nie złożyły formalnych wniosków, mogą nadal to robić.