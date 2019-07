KE: Wzrost PKB strefy euro wyniesie 1,2% w 2019 r., 1,4% w 2020 r.

"Przewiduje się, że w bieżącym i następnym roku wszystkie gospodarki UE będą dalej rosły, chociaż w różnym tempie: szybkim w Europie Środkowo-Wschodniej i wolniejszym w Niemczech i we Włoszech.Kondycja sektora przemysłu wytwórczego jest nadal słaba, ze względu na napięcia w handlu i niepewność co do kursu polityki. Wpływa to niekorzystnie na odporność naszych gospodarek. Jeżeli chodzi o czynniki wewnętrzne, głównym źródłem ryzyka pozostaje wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia" - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, cytowany w komunikacie.