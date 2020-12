KE wzywa Polskę do przedstawienia długoterminowej krajowej strategii renowacji

Podjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do Polski, a także: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Malty, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Rumunii i Zjednoczonego Królestwa.

"Na mocy dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE) państwa członkowskie były zobowiązane do przedłożenia Komisji krajowych długoterminowych strategii renowacji do 10 marca 2020 r. Długoterminowe strategie renowacji stanowią kluczowy element dyrektywy, ponieważ wytyczają kierunek, środki polityczne i środki finansowe niezbędne do obniżenia emisyjności istniejących budynków do 2050 r." - czytamy w komunikacie.