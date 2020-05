KE zatwierdziła program dla dużych firm warty 2,2 mld euro w ramach tarczy fin.

"Polski program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 mld euro umożliwi Polsce dalsze wspieranie firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Mechanizm ten pomoże firmom zaspokoić najpilniejsze potrzeby w zakresie płynności i kontynuować działalność, a także uruchomić inwestycje i utrzymać zatrudnienie podczas pandemii i po jej zakończeniu. Działamy w ścisłym kontakcie i we współpracy z Polską, tak jak i wszystkimi innymi państwami członkowskimi, po to, by krajowe środki wsparcia mogły być wprowadzane jak najskuteczniej i jak najszybciej, zgodnie z przepisami UE" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager odpowiedzialna za politykę konkurencji, cytowana w komunikacie.

Pomoc publiczna w ramach programu przyjmie formę subsydiowanych kredytów oprocentowanych na korzystnych zasadach. Programem, który jest skierowany głównie do dużych przedsiębiorstw, zarządzać będzie Polski Fundusz Rozwoju. Będzie on jednak dostępny również dla niektórych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zarejestrowanych w Polsce, które będę spełniać określone przez Polskę kryteria, wskazano w materiale.

Tarcza finansowa zakłada ok. 100 mld zł subwencji (w tym 60 mld zł środków bezzwrotnych) wsparcia dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw. Program składa się z 3 podstawowych komponentów: do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł. Dla dużych firm, których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), a obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro w ujęciu skonsolidowanym, w ramach tarczy finansowej PFR przewidziane jest finansowanie płynnościowe, pożyczki preferencyjne lub instrumenty kapitałowe na indywidualnie ustalanych z PFR warunkach.