KGHM . Dobre wyniki pomimo trudnych warunków

Jedna z najważniejszych polskich spółek, do tego czołowy producent miedzi na świecie i drugi co do wielkości srebra, czyli KGHM, jest bardzo podatny na wahania na światowych rynkach. Tych w ostatnich miesiącach nie brakowało, więc nie powinno dziwić, że wynik finansowy za pierwsze półrocze jest gorszy niż wynik z pierwszej połowy zeszłego roku.