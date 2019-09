KGHM: Nitroerg uruchomił linię produkcyjną w Krupskim Młynie kosztem 77 mln zł

"KGHM należy do światowej czołówki spółek prowadzących działalność wydobywczą oraz hutniczą. Naszą potęgę buduje komplementarność grupy kapitałowej KGHM. To dzięki spółkom, jak Nitroerg możemy być pewni ciągłości i jakości procesu technologicznego. Jednym z celów naszej strategii, jest osiągnięcie w jak największym stopniu gospodarki obiegu zamkniętego. Nowa inwestycja to doskonały przykład wysokich standardów zarządzania i myślenia strategicznego grupy" - powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

Oddana do użytku instalacja jest warta ponad 77 mln zł. Zwiększyła możliwości produkcji uszlachetniacza do paliw Nitrocet 50 do ok. 24 tysięcy ton rocznie. Dodatek do oleju napędowego (2-EHN) w Krupskim Młynie wytwarzany jest od 1998 roku. Dotychczas dwie instalacje zapewniały zdolność produkcyjną na poziomie 16 tys. ton rocznie.