KGHM przystąpił do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego

"Dołączenie do Klastra Edukacyjnego wpisuje się w realizację przyjętej pod koniec ubiegłego roku Strategii na lata 2019-2023. Wśród zadań, jakie przed sobą stawiamy, jest m.in. wsparcie rozwoju kompetencji przyszłości, które zaczyna się na poziomie edukacji i współpracy ze szkołami. Wiemy, że wykwalifikowani pracownicy to kapitał firmy. Elastyczność i efektywność ekonomiczna jest możliwa tylko przy ich zaangażowaniu" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

"Nasza ścisła współpraca ze szkołami w regionie to podstawa późniejszych sukcesów, zarówno spółki jak i mieszkańców. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i ciężko pracujemy na rzecz regionu. Rozumiemy, że poprzez nasze działania kształtujemy lokalną społeczność. Czujemy się więc zobowiązani do wspierania rozwoju szkolnictwa i inicjowania działań prowadzących do wzrostu kompetencji i potencjału naszych obecnych i przyszłych pracowników" - dodała Magdalena Wróbel, dyrektor naczelna. ds. zarządzania zasobami ludzkimi.